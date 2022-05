Homophobie dans le football Le chef de l'Etat sénégalais soutient le joueur du PSG Gueye

Pour la tranquillité de tous et afin de favoriser un débat constructif et respectueux, les commentaires sont désormais modérés avant publication .

Commentaires

JMG



Quand on vient jouer en France, on respecte la loi française. Il ne s'agit pas de "convictions religieuses", mais de respect de la loi, qui incrimine l'homophobie.



Que cet individu retourne dans son pays s'il n'est pas content. Les salaires ne sont sans doute pas les mêmes, mais on ne peut avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre.



Et toute leçon de morale, tout soutien émanant d'un pays qui condamne les homosexuels à la prison n'ont aucune valeur.