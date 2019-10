Eglise catholique

Le pape canonise le cardinal Newman en le séparant de la tombe de son ami

Le cardinal John Henry Newman a été déclaré saint par l'Église catholique dimanche 13 octobre lors d'une cérémonie au Vatican dirigée par le pape et auquel assistait le prince Charles.

Converti catholique décédé à Birmingham en 1890, le cardinal Newman - qui a été enterré, à sa demande, dans la même tombe que son "ami" Ambrose St John, avec qui il a vécu pendant 30 ans - était gay selon certains historiens.

"Le Vatican est coupable de révisionnisme historique. Cela a effacé du registre officiel toute reconnaissance de l’amour du cardinal Newman pour Ambrose St John et de son désir de rester enterré à ses côtés", a protesté le militant des droits LGBT Peter Tatchell dans un communiqué.



En 2008, le Vatican avait décidé de déterrer les restes de Newman et de les déplacer de la tombe qu’il partageait avec son "ami prêtre" en vue de sa canonisation.



"La profanation homophobe de la tombe de Newman et la négation de son homosexualité vont tout à fait dans le sens de la dissimulation de longue date par le Vatican de ses nombreux prêtres, évêques, cardinaux et papes gays, anciens et actuels", a-t-il ajouté.

Mis en ligne le 14/10/2019